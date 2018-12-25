Küresel piyasalarda ABD kaynaklı artan risklerle, satıcılı eğilim devam ediyor. ABD borsalarında dün yüzde 3'e yaklaşan düşüşler yaşandı. S&P 500 Endeksi en kötü Noel arifesi performansı gösterdi. Endeks eylüldeki zirvesinden bu yana yüzde 20 gerileyerek ayı piyasasına girdi. Japonya'da Nikkei 225 Endeksi bugün yüzde 5.1 düşüşle kapandı. Nikkei Endeksi Mayıs 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Şanghay Bileşik Endeksi de yüzde 2.1 geriledi. Tayland ve Tayvan borsaları da değer yitirdi.
BIST 100 GÜNE KAYIPLA BAŞLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0.60 değer kaybıyla 90.980,02 puandan başladı.
PETROL FİYATLARI YÜZDE 6'DAN FAZLA GERİLEDİ
Petrol fiyatları dünkü işlemlerde yüzde 6'dan fazla geriledi.
TÜRBÜLANSIN NEDENİ TRUMP
Piyasalardaki türbülansta Amerikan federal hükümetinin cumartesiden bu yana bütçe krizi nedeniyle kapalı olması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası ( Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden almayı düşündüğüne dair haberler ve dün yaptığı "ABD ekonomisinin tek sorunu Fed" açıklaması etkili oldu. Hafta sonu ABD Hazine Bakanı Mnuchin’in ABD’nin 6 büyük bankasının CEO’suyla görüşerek likiditelerinin yeterliliği konusunda bilgi alması, piyasalarda tedirginliğin artmasına neden oldu. Ayrıca, yine hafta sonu Trump’ın Fed Başkanı Powell’ı görevden almayı tartıştığına yönelik haberler de piyasalar üzerinde etkili oldu. ABD’de hükümet kapanması konusunda ise belirsizlikler devam ediyor.
'SKOR YAPAMAYAN GOLF OYUNCUSU GİBİ'
Trump dün sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede ekonomideki en büyük sorunun ABD Merkez Bankası (Fed) olduğunu belirtmiş ve "Fed piyasadan anlamıyor, ticaret savaşlarından, güçlü dolardan anlamıyor. Güçlü görünen ama skor yapamayan golf oyuncusu gibiler" açıklamasını yapmıştı.
Bugün ABD ve Avrupa borsaları tatil nedeniyle işlem yapmayacak. Hong Kong, Avustralya ve Güney Kore borsaları da Noel nedeniyle tatil
*Piyasalarda genel karamsarlığın varlık değerlerinde yüzde 20 ya da üzeri bir gerilemeye yol açması halinde bu durum ayı piyasası olarak tanımlanıyor.
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