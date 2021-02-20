İHA

Bursa’da bir çiftçinin ölen ineği Uludağ’da yaban hayvanlarına verildi.

İHA'nın haberine göre çiftçi, ölen ineğini çöpe atmak yerine Milli Parklar Müdürlüğü’nü arayarak yaban hayvanlarına verilmesini istedi.

Ekipler ineği alarak Uludağ’da bir noktaya bıraktı ve fotokapan kurdu.

Kuşlar ineğin bir kısmını yedikten sonra ayı ineği yemeye başladı. İneğin kalan kısmını ise toprağa gömdü.

Ayının diğer hayvanlardan korumak ve daha sonra tekrar yemek için ineği gömdüğü düşünülürken ayının toprak atma anları da fotokapana yansıdı.

Millî Parklar Müdürlüğü ekipleri yaşanabilecek herhangi bir hayvan ölümünde çiftçilerin hayvanları gömmek yerine doğadaki yaban hayvanlarına verebileceklerini hatırlattı.

Aynı şekilde tarlada, bahçede kalan, çürümeye terk edilen sebze ve meyvelerin de yaban hayvanlarına verilebileceği belirtildi.