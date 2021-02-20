Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamÖnce yedi, sonra gömdü... Fotokapanla görüntülendi - Haberler
ABONE OL

Ayının ineği gömdüğü anlar fotokapanla görüntülendi

Bursa’da bir çiftçinin ölen ineği yaban hayvanlarına verildi. Ayının ineği yedikten sonra kalan kısmını toprağa gömmesi fotokapanla görüntülendi

Önce yedi, sonra gömdü... Fotokapanla görüntülendi - Haberler
İHA

Bursa’da bir çiftçinin ölen ineği Uludağ’da yaban hayvanlarına verildi.

İHA'nın haberine göre çiftçi, ölen ineğini çöpe atmak yerine Milli Parklar Müdürlüğü’nü arayarak yaban hayvanlarına verilmesini istedi.

Ekipler ineği alarak Uludağ’da bir noktaya bıraktı ve fotokapan kurdu.

Kuşlar ineğin bir kısmını yedikten sonra ayı ineği yemeye başladı. İneğin kalan kısmını ise toprağa gömdü.

Ayının diğer hayvanlardan korumak ve daha sonra tekrar yemek için ineği gömdüğü düşünülürken ayının toprak atma anları da fotokapana yansıdı.

Millî Parklar Müdürlüğü ekipleri yaşanabilecek herhangi bir hayvan ölümünde çiftçilerin hayvanları gömmek yerine doğadaki yaban hayvanlarına verebileceklerini hatırlattı.

Aynı şekilde tarlada, bahçede kalan, çürümeye terk edilen sebze ve meyvelerin de yaban hayvanlarına verilebileceği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şampiyonların tayları 'beyaz örtünün' keyfini çıkarttı
YAŞAMŞampiyonların tayları 'beyaz örtünün' keyfini ...
19 Şubat On Numara sonuçları 2021 - Milli Piyango On Numara çekilişi sorgulama
YAŞAM19 Şubat On Numara sonuçları
Romantik mekan oluşturmak için öneriler
YAŞAMMekanlarda romantizm etkisi oluşturmak için öneriler
Milli Piyango sonuçları 19 Şubat 2021 - Milli Piyango çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAMMilli Piyango 19 Şubat çekiliş sonuçları
ÇIKTI| Hafta sonu evde ne yapılır? SON DAKİKA: Hafta sonu eki yayında
YAŞAMHafta sonu evdeyiz
Günlük burç yorumları! (20 Şubat 2020)
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA On Numara sonuçları AÇIKLANDI 19 Şubat 2021 - On Numara çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren
YAŞAMOn Numara sonuçları açıklandı 19 Şubat 2021!
Cemre ne zaman düşer? - 2021 İlk Cemre nereye, ne zaman düşecek? Cemre düşmesi nedir?
YAŞAM2021 İlk Cemre nereye, ne zaman düşecek?
19 Şubat Milli Piyango sonuçları AÇIKLANDI 2021 - Milli Piyango çekiliş sonucu sıralı tam liste sorgula! Tıkla
YAŞAM19 Şubat Milli Piyango sonuçları açıklandı!
Nesli tehlike altındaki Sibirya kazı Samsun Kızılırmak Deltası'nda görüldü
YAŞAMEn son 2006'da kaydedilmişti... Görüntülendi!