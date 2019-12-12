'Aykırı Aşk' söyleşisi

Kişiliğini, bugün 'olduğu kişi'ye dönüşmesini, mesleğinde uzmanlaştığı alana yönelmesini sağlayan şeyin edebiyat, özellikle de varoluşçu edebiyat olduğunu söyleyen Mine Özgüzel, ilk kitabı 'Edebiyat Terapi–Yoksunluktan Varoluşa' ile psikoloji ve edebiyat tutkunlarıyla buluştu.

Özgüzel şimdi de ilk kitabi “Edebiyat Terapi” ile 26 Aralık Perşembe günü saat 19.00’da Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nin konuğu olacak. 'Yaratıcı Psikoloji / Aykırı Aşk' konulu söyleşinin moderatörlüğünü yazar Nilüfer Kuyaş yapacak.

Mine Özgüzel

Mine Özgüzel kitabında ele aldığı Virginia Woolf, D. H. Lawrence, Jean-Paul Sartre, Kafka, Stefan Zweig, Dostoyevski, Albert Camus, André Gide ve Simone de Beauvoir gibi yazarların sadece hayat hikâyelerini aktarmıyor; onların edebiyata, insanlığa, bizatihi kendisine kattıklarını hem bir edebiyatçı ve psikolog uzmanlığı ve nesnelliğiyle hem de en öznel biçimde kendi hayatı çerçevesinde yorumluyor:

Nilüfer Kuyaş

“Okumak özgür bir düştür ve bu özgürlük ruhsal yapının en derin, en karanlık noktalarına giderek değişimi, gelişimi gerçekleştirir ve okuyan insan giderek artan bir duyarlılığa kavuşur.”