'Aykut Enişte' ile istikrara devam

Cem Gelinoğlu...
Sosyal medyadan beyazperdeye fırlayan oyuncular arasında en çok film çeken kişi.
Yeni filmi 'Aykut Enişte' ile izleyicilere bolca kahkaha attırıyor.
Üniversitede istediği bölümü kazanamadı.
Düzce'de dükkan açtı, kısa sürede battı.
İstanbul'da reklamcılık sektörüne çalıştı.
Sonra da ilaç sektöründe...
Anlayacağınız girdiği hiçbir işte dikiş tutturamadı.
Sonra sosyal medya üzerinden videolar paylaştı.
Kimi gerçek kimi kurgu.
Gördüğü yoğun ilgi sinema sektörünün kapısını araladı.
'Ali Kundilli'...
2015 yapımı filmi 482.917 kişi izledi.
Hasılatı 4.967.618 ₺.
Sonra;
'Ali Kundilli 2'
İzleyici Sayısı: 298.137
Hasılat: 3.202.633 ₺
'Yok Artık'
İzleyici Sayısı: 151.586
Hasılat: 1.689.248 ₺
'Şansımı Seveyim'
İzleyici Sayısı: 504.625
Hasılat: 5.833.450 ₺
Filmlerinin ortalama izleyici sayısı 359.316 kişi.
Ortalama hasılat ise;
3.923.237 ₺.
İşte böyle bir kariyer karnesine sahip Cem Gelinoğlu'nun yeni filmi 'Aykut Enişte'...
Kariyerinin 5'inci, senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı 3'üncü filmi.
Yalnızlığından şikayetçi olan ve aile özlemi çeken 'Aykut'un maceralarını konu edinen 'Aykut Enişte'nin ilk 3 günlük izleyici sayısına (67.307 kişi) bakacak olursak Cem Gelinoğlu, filmlerinin gişe ortalamasını yakalayacak.
Onur Bilgetay'ın yönettiği 'Aykut Enişte'de Cem Gelinoğlu'na başrollerde Melis Babadağ, Ege Kökenli, Ali Erkazan ve Lale Başar eşlik etti.
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