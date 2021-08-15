Aykut Kocaman: “Alanya duvarını geçemedik”

Süper Lig’in ilk haftasında Başakşehir, sahasında Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Başlangıç maçı olması bizim adımıza da rakip adına da şansız eşleşme oldu. Bir şeyleri oturtma halindeyken ligin en organize takımıyla oynadık. Henüz Alanya seviyesinde değiliz. Saha içi organizasyonlarında Alanya kadar iyi değiliz. Maç önü analizlerinde üstün tarafları da bu gözüküyordu. Kendi adımıza üstün olduğumuz yerlerden biri yüksek oyuncu kalitesiydi. Alanya kadar olmasa da oyun organizasyonumuz bize avantaj sağlıyordu ancak ilk yarıda bu anlamda doğru yaptığımız söylenemez. Sabırsız hızlı oynama arzusu Alanya’nın enerjisinin de yüksek olduğu anlarda bizim acayip top kayıplarımızla beraber bizi daha çok koşturdular, bizi kontrol ettiler. Golü de buldular. Moral ve alan kazandılar. Bizim davranış biçimiz daha da kontrolsüz oldu. Cılız ataklar yaptık ama oyunun kontrolünü alacak bir oyun oynadığımız söylenemez. Maçı ilk yarıdaki halimizde kaybettik” ifadelerini kullandı.