3'üncü kez Atiker Konyaspor'un başına geçen Aykut Kocaman, Konyaspor Dergisi'ne yaptığı açıklamada takıma geliş sürecini ve hedeflerini anlattı.
Kocaman, Konyaspor ile 3'üncü kez yollarının kesişmesinin 3 Haziran'da Fenerbahçe'de yapılan genel kurulun büyük payı olduğunu söyledi. 13 Haziran tarihinde kendisi açısından bir karar verildiğini belirten Kocaman, yaşadığı süreci ve yeşil beyazlılara gelişini şu sözlerle anlattı:
"3 Haziran´da Fenerbahçe´de bir genel kurul oldu. Ondan sonra 13 Haziran gibi benimle ilgili karar verildi. Verilen karardan sonraki süreçte birçok teklif oldu. İstekli takımlardan biri de Atiker Konyaspor´du. Ancak dönem, çalışmam için çok uygun gözükmüyordu. Çünkü özellikle bizi yıpratan bir süreçten geçmiştik. Ayrıldıktan sonra yeniden bir işe başlamak için, bir toparlanma dönemine ihtiyaç vardı. Bu ne kadar sürebilirdi, bilmiyordum. Hem futbol nezdindeki yıpranmadan, hem de içsel birtakım nedenlerden kaynaklanan yıpranmadan dolayı ara vermek istedim. Ama açıkçası bu süre ne kadar olurdu; belki sezon sonuna kadar, belki de 3-4 ay. Bu konuda kesin bir kararım yoktu. Bir süre çekilmek istedim. Aynen de böyle uyguladım. Sonraki süreçte gelişen olaylar açıkçası hiç beklemediğimiz olaylardı. Enteresan bir durum ortaya çıkmıştı. İlginç olaylar oldu. Özellikle birlikte çalıştığım ekibimle ilgili gelişmelerdi bunlar. Çalışmaya doğru öne çıkaran gelişme, onların durumu oldu. O arada biz bu safhaya doğru gelirken Atiker Konyaspor´un böyle bir arayış içerisine girmesi, başlama kararından sonraki süreci hızlandıran bir etken oldu. Buradaki en önemli faktör; uzun yıllar burada çalıştık, son derece yakından tanıdığımız bir camia, tanıdığımız insanlar, tanıdığımız oyuncular pek çok şey bir araya geldi. Ama en önemli tarafı, benim de buradan ayrı kaldığım süreçte Konya şehrinin bana ve ekibime göstermiş olduğu sıra dışı, olağanüstü sevgi ve saygı, futbola olan dönüşümüzü biraz daha hızlandırdı."
'AMACIMIZ KONYASPOR'U DAHA YÜKSEĞE ÇIKARMAK'
Amaçlarının Atiker Konyaspor'u daha yüksek seviyelere çıkarmak olduğunu ifade eden Kocaman, " O günle bugün arasında kıyaslama yaparken bıraktığımız yerden başlama hali hiçbir yerde yok. Bıraktığımız yerden başlama hali olmayacak. Zaten öyle bir şey olsaydı burada olma durumumuz olmazdı. Ancak bugünü söylemek gerekirse; o güne göre oyuncuların kulübe bağlılığı, aidiyet hissi bir seviye daha yukarıda. Bireysel değil, grup kalitesinden bahsediyorum. Dolayısıyla avantajlarla dezavantajlar iç içe. Bizim için kırılgan olabilecek tek yer zaman zaman oluşabilecek başarısız sonuçlardaki `Ne oluyor? Bu beklenmedik bir durumdu?´ şeklinde insanların bu yöne doğru gitmeleri. Mutlaka istenmeyen sonuçlar ve istenmeyen dönemler olacaktır. Ama bizim grubumuzun en büyük özelliği, hem de ana özelliği demek lazım durumu iyi analiz edip, olanların farkına vararak onları düzeltmedeki hem çabamız, hem becerimizdir. Bu, burada da böyle devam edecek. Israrla ve sabırla hem kendi adımıza oyunun çevresinde, hem de Atiker Konyaspor adına doğrular ne ise yapmak için büyük bir irade göstereceğiz. 2,5 yıl uzun bir dönem sayılabilir, kısa bir dönem olabilir. Aslında bu süreyle ilgili değerlendirme sübjektif. Ama amacımız, Atiker Konyaspor´u istediği ve aynı zamanda benim de olması gerektiğini düşündüğüm yere ve seviyeye doğru sağlam bir zeminle bir adım daha yukarıya çıkarabilmek, artık hayalperestlik değil hayallerinin peşinde koşabilmesi için o seviyeyi yakalayabilmek. Bu sadece istekle olmuyor. Bütün unsurlarıyla beraber o hayallere gidebilecek ortamı oluşturabilmek" diye konuştu.
'YARIŞMA KÜLTÜRÜNE KARŞI DEĞİLİZ'
Yarışma kültürüne karşı olmadıklarını güçleri ölçüsünde de yarışacaklarını belirten Aykut Kocaman, "Yarışma kültürüne karşı değiliz. Tabi ki kendi gücümüz ölçüleri içerisinde yarışacağız. Ama üst tarafta da kuvvetli takımların olduğu bir örgü var. Buradaki yerimizi tespit etmek sadece bizim gücümüzle alakalı değil. Önce bunu vurgulayalım. Farklı farklı güçler ve güç odakları var. Ama önce kendi tarafımızdan söylemek gerekirse, yarışmak için gayret edeceğiz ve bu mevcut şartlarda nereye kadar gider bunu ben de bilemiyorum. Futbolun içerisinde kalarak söylemem gerekirse; bizim güç artırımımızı tamamlamamız kadar, rakiplerimizin de güçlerinin, güç kayıplarının ve güç artırımlarının nerede olacağı ile ilgili. Kesinlikle şunu söyleyemem `Yarışmayacağız´. Mutlaka yarışacağız. Ama bu yarışmadaki durumumuzu belirleme konusunda bizim takımımıza sunacağımız katkı, ilerleyen zamanlarda biraz daha artacaktır. Bugünler, o yarışmacı takım olma ivmesini çok kolay arttıracağımız günler değil. Uzun süre başarılı sonuçlar alacak bir takım oluşturmaya çalışırken, diğer yandan da yarışmaya çalışacağız. Bunları ne kadar birbirleriyle örtüştüreceğiz, açıkçası benim de merakla beklediğim bir süreç" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.