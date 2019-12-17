Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaman, "Bu bir puan, sıralamadaki yerimizi değiştirmeyecek ama nihayet dirençli bir takım görüntümüz vardı." dedi.

"Maçın önü, içi ve arkasıyla ilgili anlatılacak çok bir durum yok. Bugün bir farklılık yapalım ve sonuçtan yola çıkarak başlayalım. Puan durumundaki yerimizi çok değiştirecek, yani biraz daha moral kazandıracak, yukarı taşıyacak bir durum olmadı sonuç olarak." ifadelerini kullanan Kocaman, şöyle konuştu:

"Son haftalardaki özellikle deplasmanlara değinmek gerek, çünkü içeride oynadığımız Malatya, Gaziantep ve Beşiktaş karşılaşmaları nispeten kendi oyunumuza yakın oyunlar oynadığımız maçlar olarak gözüktü. Ancak deplasmanlarda çok kolay çözülen, kırılgan, kolay pozisyon veren, kolay goller yiyen bir takım pozisyonundaydık. Bu deplasmandan puan almak çok kolay değildi. Geçen hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi gibi bir gruptan çıkmayı başarmış bir takım karşısında derli toplu bir şekilde sahadaydık. Buradan alınan puan, direncimizi yukarıya çıkarma, biraz takıma umut ve güç verme açısından önemli."