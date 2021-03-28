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Aykut Kocaman'dan Emre Belözoğlu yorumu

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, eski öğrencisi Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilmesini değerlendirdi. Kocaman, Belözoğlu'nun oyun kurgusuyla ilgili bir sorun yaşamayacağını belirtirken, "Emre ile ilgili tek kaygım kriz anlarındaki yaklaşımı" dedi

Aykut Kocaman'dan Emre Belözoğlu yorumu

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu için eski hocası Aykut Kocaman'dan yorum geldi. Başakşehir'i çalıştıran Kocaman, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, Emre Belözoğlu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Emre’ye Fenerbahçe’de sonsuz başarılar diliyorum. Uzun yıllar beraber olduğum bir insan. Ülkenin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri. Emre ile ilgili tek kaygım kriz anlarındaki yaklaşımı. Futbolculuktan sonra önce ceketli, şimdi de eşofmanlı tarafa geçiyor. Emre’nin Fenerbahçe’de oyun kurgusuyla hiçbir sorunu olacağını düşünmüyorum. Bu işin üstatlarından biri olacağını düşünüyorum. Temennim ve beklentim de bu yönde."

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