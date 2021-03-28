Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu için eski hocası Aykut Kocaman'dan yorum geldi. Başakşehir'i çalıştıran Kocaman, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, Emre Belözoğlu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Emre’ye Fenerbahçe’de sonsuz başarılar diliyorum. Uzun yıllar beraber olduğum bir insan. Ülkenin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri. Emre ile ilgili tek kaygım kriz anlarındaki yaklaşımı. Futbolculuktan sonra önce ceketli, şimdi de eşofmanlı tarafa geçiyor. Emre’nin Fenerbahçe’de oyun kurgusuyla hiçbir sorunu olacağını düşünmüyorum. Bu işin üstatlarından biri olacağını düşünüyorum. Temennim ve beklentim de bu yönde."