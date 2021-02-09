Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir, Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Süper Lig'de 6 maçtır galip gelemeyen ve kupayı müzesine götürerek Avrupa'ya gitmenin hesaplarını yapan turuncu-lacivertliler, Kadıköy'de tur peşinde. Okan Buruk'un görevinden ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna Aykut Kocaman yönetimindeki Başakşehir, ligde Galatasaray'a 3-0, Karagümrük'e de 1-0 kaybetmişti. Bu müsabakalarda rakip ağları sarsamayan Medipol Başakşehir, deneyimli çalıştırıcı ile ilk golünü Fenerbahçe karşısında buldu.
Turuncu-lacivertli takım, sarı-lacivertli ekip karşısında 42. dakikada Junior Fernandes'in ayağından bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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