Aykut Kocaman sağlık kontrolünden geçti

Teknik Direktör Aykut Kocaman, kontrolleri için sabah saatlerinde takımın sağlık sponsoru Medicana Konya Hastanesi'ne geldi. Aykut Kocaman’a hastanede kardiyoloji, ortopedi ile ilgili kontroller ve kan tahlilleri yapıldı. Tecrübeli teknik adam sağlık kontrollerinin ardından hastaneden ayrılırken, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hastane personeli ve vatandaşları geri çevirmedi.

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