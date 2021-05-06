Aykut Kocaman tekniğini konuşturdu

Süper Lig’in 40. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir’de bu maçın çalışmaları esnasında Teknik Direktör Aykut Kocaman, yeşil sahada adeta şov yaptı.
Sahada yardımcı antrenörü Fahrudin Omerovic ile sohbet eden Aykut Kocaman’ın topu birkaç kez sektirdikten sonra kendisine ters duran kaleye attığı şık gol, kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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