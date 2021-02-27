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Aykut Kocaman: Üzüntü verici

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Fraport-TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir golsüz berabere kaldı. İki takımın hocaları maç sonu konuştu

Aykut Kocaman: Üzüntü verici

Fraport-TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal maçtan sonra yaptığı açıklamada, savunmadan hücum geçişlerini istedikleri ölçekte ve kalitede yapamadıklarını belirterek, "Rakip savunmada emniyeti eline alarak oyun kurmaya çalıştı" dedi.

YANAL: OFANSİF OYUNLARI YÜKSELTMEMİZ LAZIM

Rakip Medipol Başakşehir'in etkili hücum yapamadığını da işaret eden Ersun Yanal, "Dolayısıyla oyun bir yerde bizim geçişlerimizin kalitesine döndü. Ancak bugün biz bu kaliteyi bulamadığımız için oyunda kazanmayı arzularken aksayan taraf olduk. Bunu daha iyi yapabilecek bir takımız. Bunu daha önce yaptığımızı biliyorum. Oyuncularımızın en azından defansif disiplinleri her geçen gün daha iyi oluyor. Ama bunu ofansif geçişlerde, ofansif oyunlarda yükseltmemiz lazım. Bugünkü maçın özeti bu bence" diye konuştu.

KOCAMAN: İKİ PUAN KAYDI ÜZÜNTÜ VERİCİ

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise uzun bir aradan sonra takımla 3-4 antrenman yapma fırsatı bulduğunu söyleyerek, "Bunun vermiş olduğu itici güçle, ihtiyacımız olan kazanma arzusu ile başladığımız bir maç oldu" dedi.

Rakip Fraport-TAV Antalyaspor adına birkaç belirleyici cümle kurmak gerektiğini ifade eden Aykut Kocaman, rakibin en büyük özelliğinin birinci bölgede rakibi karşılayıp sahayı hem enine hem boyuna daraltarak hızlı hücumlarla atağa kalkmak olduğunu söyledi.

Maçın ilk yarısının pozisyon olarak her iki takım için de kısır geçtiğini belirten Kocaman, "İkinci yarıda nispeten istenilen ölçülerde olmamakla beraber biraz daha topu hızlandırınca tehlikeli olduk. Ancak bu tehlikeli olma hali maçı kazanma durumuna dönüşmedi. İki puan kaydı bizim için üzüntü verici. Tek tesellimiz bugünkü maçı puanla bitirip, uzun bir aradan sonra gol yemeden maçı sonlandırmak oldu" diye konuştu.

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