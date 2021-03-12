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Aykut Kocaman: Yakışmayan durumdan çıkmak istiyoruz

Beşiktaş karşısında sahadan 3-2’lik mağlubiyetle ayrılan Başakşehir’de Teknik Direktör Aykut Kocaman ligdeki durumun kendileri için kötü olduğunu söyleyerek, bu durumdan kurtulmak istediklerini ifade etti

Aykut Kocaman: Yakışmayan durumdan çıkmak istiyoruz

Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden Başakşehir, sahadan 3-2’lik yenilgiyle ayrılırken, Teknik Direktör Aykut Kocaman karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Beşiktaş’ın maç öncesinde kendilerinden bir adım önde olduğunu söyleyen Kocaman, “Tabii ki maç öncesi söylediğim cümleyle başlamakta fayda var. Takımların genel durumlarına bakıldığı zaman Beşiktaş’ın şu andaki durumuyla bir adım önde olduğunu gözlemliyordum. Son haftalarda yükselen bir form grafiği var. Oyuncular son derece uyumlu, tutkulu ve odaklanmış görünüyorlar. Saha içi davranışları, doğru ve yanlışlarıyla olduğu kadar, maça başlarken onları öne çıkaran ana faktör olarak görünüyordu. Teknik direktörlükte bütün olay da bu havayı yakalayabilmek. Zaman zaman bu süreçte altını çizerek söylüyorum, rakibi karşılama durumuyla, bizim sonraki kontrol halimiz arasında olumsuz bir durum oluştu. Çok tutucu kaldık topun arkasında kalma açısından. Bununla beraber maçın başlarında hızlı olumlu atak yapınca, oyuncu grubumuz daha fazla bekle-hızlı atak yap tarafına döndü. Topun kontrolü, süresi ve kalitesiyle ilgili ilk yarıda herhangi bir baskımız olmadı. Bu da Beşiktaş’ın ilk yarıyı çok daha kolay kontrol etmesini sağladı. Plansız, zorlama hızlı ataklarla takımın boyu, mesafesi artmaya başladı. Rakip topu kapınca da topun peşinde koşma haline büründü” ifadelerini kullandı.

“MAÇTAKİ 2 GOL, VURUŞ VE POZİSYON ANLAMINDA GARİPTİ”

Maçın ikinci yarısında tutuk durumdan kurtulmaları gerektiklerini ve bunu da bir nebze düzelttiklerini söyleyen Kocaman, “Rakibin attığı ilk gol ve bizim attığımız ikinci gol, maçta garip gollerdi. Vuruş ve pozisyon açısından garipti. İkinci yarıda benzeri şeyleri konuştuk ve buna uygun başladı takım. Özgüven artırma konusunda beraberliği yakalamamız biraz olumlu hava kattı takıma. Yediğimiz ikinci gol, hallettiğimiz sandığımız yerden geldi. Savunmada bu önlemi almamıza rağmen bu gol geldi. 2-2’yi yakalamak bizi yine oyunda tuttu. Ama 3. gol Beşiktaş’ın oyundaki gücünün ve etkinliğinin azalmaya başladığı dakikalarda, tüm savunma kendi pozisyonunu korurken istemediğimiz bir skorla karşı karşıya kaldık” diye konuştu.

“YAKIŞMAYAN DURUMDAN KURTULMALIYIZ”

Üst seviyede oynayan ve başarılı olmuş, istediğini almış oyuncu grubunu motive etmenin zor olduğunu ifade eden Kocaman, “Bu işin ana problemlerinden birisi, istediğini elde etmiş, üst seviyedeki pozisyonu yakalamış oyuncu grubu. Bu sezon Başakşehir için yorgun bir sezondu. Yorgunluktan sonra düşüşle beraber yaşanan en büyük problem buydu. Şu andaki temel amaç buna boyun eğmek değil, özellikle aşağılardaki yakışmayan durumdan öne çıkarak konforlu bölgeye geçmek en büyük arzumuz. Birkaç maç sonra ligde konforlu bölgeye çıkmak istiyoruz. Bizim ülkemizde biraz daha kolay oluyor bu ama benim tarzımda biraz daha zorlaşıyor tutkulu takımı kurmak. Başakşehir döneminde bu takımın bir oyun genetiği vardı. Tekrar o genetiği yakalamak, oraya gitmek, ne yaptığını bilen, rakibin pozisyon alışına göre pozisyon değiştiren bir takım haline gelmek istiyoruz. Bunu uygulayabilecek oyuncularla birlikte olmak zaman alacak. Ama bu sene, özellikle bu sene alışık olunmayan durumdan konforlu bölgeye geçerek çıkarız. Ancak Başakşehir de tutkulu ve uyumlu takımı yakalamak için en ideal yer. Beşiktaş bunu başarmış görünüyor ve bu anlamda kendilerini tebrik etmek isterim” diyerek sözlerini tamamladı.

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