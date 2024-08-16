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        Haberler Müzik Ayla Çelik'in yeni şarkısı 'Sakla Beni'nin akustik versiyonu yayımlandı

        Ayla Çelik'in yeni şarkısı 'Sakla Beni'nin akustik versiyonu yayımlandı

        Ayla Çelik, 'Sakla Beni' adlı yeni şarkısının ilk versiyonunu dinleyicilere sundu. Şarkının akustik versiyonu da Serkan Ölçer'in düzenlemesiyle dijital platformlarda yayımlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 17:44 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:44
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        Uzun yıllardır severek dinlediği şarkıya Türkçe söz ile yeni bir hayat katmak isteyen Ayla Çelik, İranlı besteci Morteza Pashaei'nin ailesi tarafından onurlandırıldı.

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        Ayla Çelik, Bağdat ile kurduğu İran müzik köprüsünü 30 yaşında hayatını kaybeden ünlü bestecinin şarkısı ile güçlendirdi.

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        Arka arkaya yayınlanacak olan yeni şarkılarının ilki olan 'Sakla Beni' yorumcunun yine özel kalemini hissetmemizi sağlıyor. Yeni şarkılardan 'Sakla Beni'nin ikinci versiyonu akustik yine Serkan Ölçer'in düzenlemesi ile tüm dijital platformlarda dinleyici ile buluştu.

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        Şarkının sözlerini yazan Ayla Çelik aynı zamanda producer olarakta imzasını attı.

        #Ayla Çelik
        #Sakla Beni
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