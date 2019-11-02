Kartaca Film Festivali'nin 'The Tunisian Creator Starred International Drama' dalında ilk kez bir Türk yönetmen ödül kazandı.

'Aylan Bebek'in yönetmeni Ömer Sarıkaya ile başrol oyuncusu Ali Sabri Blead ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmasında Aylan Bebek vurgusunun da yer aldığı filmin fragmanı büyük alkış aldı.

Türkiye'nin Tunus Büyük Elçisi Refik Ali Onaner, yaptığı konuşmada sanatın önemini vurguladı. Ömer Sarıkaya ise yaptığı konuşmada "Bizi yalnız bırakmayan Türkiye'nin Tunus büyük elçisi Sayın Refik Ali Onaner Bey'e şükranlarımı sunuyorum. Türk sineması ile uluslararası arenada şu günlerde ihtiyaç duyduğumuz lobimizi daha da güçlendirebiliriz. 'Aylan Bebek' filmi için bize başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletlerde yaptığı konuşma güç kattı. Ayrıca filmin fragmanında Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'deki Aylan Bebek vurgusu çok etkili oldu. Ve herkesin bildiği gibi iç işleri bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve eski millet vekili Aydın Aydın'ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun bu filmin içinde yer alması ayrı bir önem taşıyor. Ayrıca çok sayıda bürokrat ve politikacı ve gazeteci de rol aldı. Kendilerine tek tek şükranlarımı sunuyorum. Amacım yıllardır Hollywood'u bir silah gibi kullanan bu sektöre aynı cevabı verebilmek ve sinema yoluyla güçlü bir Türkiye lobisi yaratmak. Bir Türk vatandaşı olarak Tunus'ta Türk Bayrağını dalgalandırmak bana gurur verdi" dedi.