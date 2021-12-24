Toplu taşıma zamları günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Vatandaşlar zamların ne zaman uygulanacağını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak sorusu gündem oldu. İşte konuya ilikin bilinmesi gerekenler...

KARARA ŞERH KONDU



Müzakerelerin ardından yapılan oylamada İBB'nin elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs için yüzde 36, servis ücretleri için yüzde 27'lik zam teklifi, bakanlık temsilcilerinin şerh kararıyla oy birliği ile kabul edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Yücel, teklifin servis araçları ile elektronik bilete yüzde 20,28 oranında zam yapılması şeklinde değiştirilerek kabulüne dair şerh koyduklarını söyledi.

Yücel, "Yalnız belirtilen şerhler toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunu teşkil ettiğinden, UKOME kararı, servis araçları ile elektronik bilete yüzde 20,28 oranında zam yapılması şeklinde olmuştur." görüşünü dile getirdi.

Zamlı tarifeler, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak. Taksilerde ise İstanbul Valiliğinin talebiyle taksimetre güncelleme çalışmaları sebebiyle yeni tarife 20 gün sonra yürürlüğe girecek.