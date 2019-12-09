AA

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %5,25, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %4,77 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %5,07, mevduat faizi (brüt) %0,96 oranında yatırımcısına kazandırırken; Euro %0,82, Amerikan Doları %0,89, külçe altın %2,38 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS %4,59, mevduat faizi (brüt) %0,50 oranında yatırımcısına kazandırırken; Euro %1,28, Amerikan Doları %1,34, külçe altın %2,83 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %11,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,80 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %0,12, TÜFE ile indirgendiğinde ise %3,20 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %33,74, TÜFE ile indirgendiğinde ise %24,88 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise %11,36 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ DİBS'DE GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %27,23, TÜFE ile indirgendiğinde ise %19,98 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, Euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %0,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,87 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Kasım 2019