Aylin Gezgüç'ün yeni kitabı yayınlandı

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Uzun yıllar Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde görev yapan, 10 yılı aşkın süre Koç Holding’de Toplumsal Yatırımlar, Dış İlişkiler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Koordinatörü olarak projeler hayata geçirip yöneten Aylin Gezgüç’ün “Dünyayı Ben mi Kurtaracağım” adlı kitabı yayınlandı.

Sürdürülebilirlik stratejilerinin geliştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği projelerinin tasarlanması ve sosyal etki ölçümlemesi konularında danışmanlık yapan, dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için pek çok çalışmaya gönüllü katkı sağlayan Aylin Gezgüç, yeni kitabı ile “4,5 milyar yaşındaki, yaklaşık olarak 1.082.841.310.000 metreküp hacmindeki dünyayı, tek başıma nasıl kurtarabilirim?” sorusunu kendine yöneltirken herkesin bir cevap bulması için rehberlik edip, yol gösteriyor.

Gezgüç , "Pandemi sonrası dönemde bizi bekleyen ve belki de bizi zorladığında şifrelerini çözeceğimiz yeni bir yaşam biçimi beliriyor. Yerin altını ve göğün üstünü çöpe buladıysak ve gezegende binlerce tür yok olmuş, 1 milyon tür de yok olma tehdidi altındaysa, iklim krizi, fırtına, sel ve kuraklıkla bize kendini görünür kılmaya çalışıyorsa, dünya nüfusu artarken insanlar tamamen gelirlerine göre anlamsızca ayrışıyorsa önemli gerçekle karşı karşıyayız. 20'inci yüzyıl ekonomi ve felsefesi bizi taşımıyor. Hayatlarımızın yeni düşünce ve ekonomi modelleri ile desteklenmesi gerekiyor. Bu kitap böyle zorlu bir dönemde hepimizi bir yolculuğa davet ederek kendi ihtiyaçlarımızdan başlamak suretiyle önce kendi içimize dönmemize yardım ediyor" dedi.