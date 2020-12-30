Kadın cinayetleri Türkiye gündeminden düşmüyor. Türkiye bu kez de İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Aylin Sözer 'in vahşice katledilmesini konuşuyor. Kemal Ayyıldız tarafından yakılarak öldürülen Aylin Sözer olayı nedir? Aylin Sözer kimdir?

AYLİN SÖZER OLAYI NEDİR?

İstanbul Maltepe'de yaşayan öğretim üyesi Aylin Sözer, Kemal Ayyıldız tarafından yakılarak öldürüldü. Emniyetin ulaştığı bazı kaynaklarca "eski sevgili" olduğu iddia edilen Kemal Ayyıldız ve Aylin Sözer'in tanışıp tanışmadığı araştırılıyor. Katil zanlısının, Sözer'i önce boğazından bıçakladığı, daha sonra üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdiği öğrenildi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Kemal Ayyıldız, cinayetin ardından Aylin Sözer'in cep telefonundan banka hesabına girdi.

260 bin lirayı kardeşine göndermeye çalıştı. Ancak EFT miktarı yüksek olunca banka yetkilileri Aylin Sözer'i aradı. Banka, Aylin Sözer'den cevap ve onay alınamayınca işlemi yapmadı. Bunun üzerine Kemal Ayyıldız, yine öğretim görevlisi Sözer'in cep telefonundan asistanına mesaj attı. Verdiği şifreyle bankadaki dövizini çekmesini, bozdurup evine getirmesini istedi.

Durumdan şüphelenen asistanı da Aylin Sözer'i aradı. Ulaşamayınca da Sözer'in aynı binada yaşayan kardeşine durumu bildirdi. Kardeşi ise hemen Aylin Sözer'in evine gitti. Ama kapı açılmayınca polise haber verdi. Ardından eve gelen polis, zanlıyı yakaladı ve Sözer'in cansız bedeni bulundu.

Olayın aydınlatılması için cep telefonu kayıtları ile e-posta hesapları ve banka hesaplarını incelemeye alınan Kemal Ayyıldız tek kişilik bir hücreye alındı.

KEMAL AYYILDIZ'IN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız'ın binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kemal Ayyıldız'ın cinayet öncesi görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız 'ın saat 08.48 sıralarında binaya geldiği görülüyor. Yalpalayarak yürüyen Ayyıldız daha sonra binaya giriyor. Ayyıldız, saat 13.00 sıralarında polis tarafından binadan çıkarılmıştı. Kemal Ayyıldız'ın üzerinden de Sözer'e ait ziynet eşyaları çıkmıştı.

KAYMAKAMLIKTAN AYLİN SÖZER CİNAYETİNE DAİR AÇIKLAMA

Cinayetle ilgili Maltepe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama şöyle denilmişti:

"Maltepe ilçesinde meydana gelen Kasten Öldürme konusu ile ilgili olarak yapılan ilk belirlemelere göre; sabah 08.00 civarı Kemal Ayyıldız'ın, Aylin Sözer isimli kadın şahsın evine gittiği, bir süre sonra tartıştıkları, akabinde kadını öldürdüğü, olaya hırsızlık şüphesi vermek için daireyi ateşe verdiği bilgisi alınmıştır. Şüpheli Kemal Ayyıldız gözaltına alınmış, olay ile ilgili olarak adli soruşturma açılmıştır"

AYLİN SÖZER KİMDİR?

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Aylin Sözer 48 yaşındaydı. İstanbul Maltepe'de oturan Aylin Sözer'den haber alamayan yakınları polise haber verdi. İhbar üzerine Aylin Sözer'in evine giden polis ekipleri katil zanlısı Kemal Ayyıldız'ı olay yerinde yakaladı. Boğazı kesilip yanıcı maddeyle yakılan Aylin Sözer olay yerinde hayatını kaybetti.