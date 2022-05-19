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Haberler Gündem AYM'den Canan Karatay kararı!
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Canan Karatay'ın meslekten geçici men kararı ifade özgürlüğünün ihlali sayıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM), İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay hakkındaki 'meslekten geçici alıkoyma' kararını ifade özgürlüğü ihlali saydı.

AYM'den Canan Karatay kararı!
AYM'den Canan Karatay kararı!
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İHA

Canan Karatay, 2014 ve 2015 yıllarında katıldığı televizyon programlarında hamilelere şeker yükleme testi yapılmamasının, anne karnındaki bebeklere zarar verdiğini söylemiş ve yapan doktorları da eleştirmişti. Karatay'ın eleştirisinin ardından İstanbul Tabip Odası, Karatay hakkında disiplin soruşturması başlattı. Soruşturma sonucunda Karatay'a 15 gün süreyle geçici olarak meslekten men cezası verildi. Olay sonrası Canan Karatay, AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

AYM, kararında anayasanın 26'ncı maddesine göre herkesin ifade özgürlüğünün bulunduğunu, bunun ancak kanunda belirtilen şartlarda sınırlandırılabileceğini, Karatay'ın açıklamaları nedeniyle cezalandırılmasının da ifade özgürlüğüne müdahale anlamı taşıdığını açıkladı. Mahkeme, yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Ankara 12. İdare Mahkemesine gönderilmesini de kararlaştırdı.

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