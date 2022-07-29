Aynı evde kaldığı iş arkadaşı bıçakladı 0:00 / 0:00

İHA

Kayseri'de mevsimlik işçi olarak çalışan şahıs, aynı evde kaldığı iş arkadaşını 'küfür' nedeniyle çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdü.

İHA'nın haberine göre ola, Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi Selvidere Caddesi'nde meydana geldi. Aynı evde kalan N.G. ve K.H. adlı mevsimlik işçiler arasında iddiaya göre 'küfür' nedeniyle tartışma çıktı.

BİRBİRLERİNE BIÇAKLA SALDIRDILAR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle N.G. ile K.H. bıçakla birbirlerine saldırdı. Tarafların yaralandığı olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, N.G. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne, K.H. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANAN İŞÇİ KURTARILAMADI

Göğsünden yaralanan N.G., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. N.G.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan K.H., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.