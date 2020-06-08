Aynı hastalıktan dördüncü çocuklarını da kaybetmek istemiyorlar - GAZİANTEP

AA

Dokuz aydır kentteki bazı hastanelerin yoğun bakımda küçük bedeniyle bu hastalıkla mücadelede eden 1.5 yaşındaki Ahmed Kanaa, maliyeti çok yüksek tedavi yöntemiyle sağlığına kavuşmayı bekliyor.Tedavisinin sürdüğü bir özel hastanenin yoğun bakımda yaşadığı acılara rağmen çocuklarının gülümsemesiyle ümidini kaybetmeyen aile, dördüncü kez evlat acısı yaşamamak için tedavinin yapılması için bir destek bekliyor.