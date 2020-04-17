Aynı köyde iki ayrı kavga: 11 yaralı - ADIYAMAN

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gümüşkaya köyünde amca çocukları arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.Bir süre sonra aynı köyün başka bir sokağında ise komşular arasında ineğin tarlaya girmesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan her iki kavgadaki yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemi alırken kavgalara karıştığını belirlediği 9 kişiyi gözaltına aldı.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR