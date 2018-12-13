Aynı sınıfta evlatla anne-babayı buluşturan proje

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Ordu'daki bir okulda öğrenciler, anne ve babasıyla birlikte gün boyu eğitim-öğretim görüyor.
Kabadüz ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hayata geçirdiği 'Bir gün ben de öğrenciyim' projesiyle veliler çocuklarıyla gün boyu hem derse giriyor hem de bütün gününü onlarla beraber geçiriyor. Kabadüz Anadolu Çok Programlı Anadolu Lisesinde uygulanan 'Bir gün ben de öğrenciyim' projesi kapsamında velilerinde eğitim ve öğretime destek vermesi sağlanarak, öğrencilerin başarı seviyesinin en üst nokta taşınması hedefleniyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Baş, ülkemizdeki eğitim ve öğretime velilerin destek vermesinin gençlerin geleceği için büyük önem arz ettiğini söyledi.
"BİR GÜN BEN DE ÖĞRENCİYİM"
Projeyi ilk kez Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesinde hayata geçirdiklerini belirten Baş, "İlçemizdeki tüm öğrencilerimizin çok iyi yerlere gelmesi için öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle birlikte çalışıyoruz. Bu kapsamda ilçemizde ilk defa uyguladığımız 'Bir gün ben de öğrenciyim' projemizle velilerimizin eğitime destek vermelerini amaçladık. Sabah çocuğuyla birlikte okula gelen velilerimiz gün boyu derslere katılıyor, teneffüste arkadaşlarıyla birlikte zaman geçiriyor" dedi.
Projeye veliler tarafından tam destek verildiğini ifade eden Baş, “Velilerin destek vermiş olduğu bir eğitim çocuklarımızın eğitimini akademik ve sosyal yönden önemli derecede etkiliyor. Proje kapsamında gün boyu okulda çocuğuyla zaman geçiren velilerimizden çok olumlu dönüşler geliyor. Bu proje kapsamında bütün velilerimizi okulumuzda ağırlayacağız" diye konuştu.
Baş, projeye destek veren herkese de ayrı ayrı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.
Velilerden Salih Şensoy, "Yıllar sonra evladımla birlikte aynı sırada derslere katılmak çok güzel oldu. Bu projeyi hayata geçiren öğretmenlerimize çok teşekkür ederim. Kızıma ve tüm öğrencilere başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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