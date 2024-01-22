Haberler Yemek Yapma Aynı tariflerden sıkılanlara: Sarışın Brownie (blondie brownie) tarifi

Aynı tariflerden sıkılanlara: Sarışın Brownie (blondie brownie) tarifi Hep aynı tatlıları yapmaktan sıkıldınız ve değişiklik mi arıyorsunuz? O zaman çikolatalı brownieye bir alternatif olan bu yoğun tatlı, tam size göre. İşte, sizin için blondie brownie tarifi... Habertürk Giriş: 22.01.2024 - 17:28 Güncelleme: 22.01.2024 - 17:28 facebook

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Bu tatlı, klasik kakaolu ya da çikolatalı brownienin biraz farklı bir versiyonudur. İçindeki beyaz çikolata ve yumuşacık kek kıvamıyla dikkat çeken bu tarif, daha çok yoğun şekerli sevenlere göredir. İşte, evde hazırlayabileceğiniz blondie brownienin yapılışı...

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BLONDIE BROWNIE Malzemeler (8 kişilik) 12 yemek kaşığı tereyağı 2 su bardağı esmer şeker 2 büyük yumurta 1 paket şekerli vanilin 2 su bardağı un 1 çay kaşığı kabartma tozu 1 çay kaşığı tuz 1 su bardağı beyaz çikolata parçacıkları (isteğe bağlı olarak bitter ya da sütlü de tercih edebilirsiniz)