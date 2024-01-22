Aynı tariflerden sıkılanlara: Sarışın Brownie (blondie brownie) tarifi
Hep aynı tatlıları yapmaktan sıkıldınız ve değişiklik mi arıyorsunuz? O zaman çikolatalı brownieye bir alternatif olan bu yoğun tatlı, tam size göre. İşte, sizin için blondie brownie tarifi...
Bu tatlı, klasik kakaolu ya da çikolatalı brownienin biraz farklı bir versiyonudur. İçindeki beyaz çikolata ve yumuşacık kek kıvamıyla dikkat çeken bu tarif, daha çok yoğun şekerli sevenlere göredir. İşte, evde hazırlayabileceğiniz blondie brownienin yapılışı...
BLONDIE BROWNIE
Malzemeler (8 kişilik)
12 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı esmer şeker
2 büyük yumurta
1 paket şekerli vanilin
2 su bardağı un
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağı beyaz çikolata parçacıkları (isteğe bağlı olarak bitter ya da sütlü de tercih edebilirsiniz)
Yapılışı:
Fırını önceden 180 dereceye ayarlayın. 23 santimetrelik bir pişirme kabını veya elinizde bulunan kare bir borcamı yağlayın ve bir kenara koyun.
Küçük bir tavada orta ateşte tereyağını eritin. Tereyağı köpürünce köpüğü azalana kadar 4-5 dakika pişirmeye devam edin. Köpüklenme dindikten sonra tereyağını, tereyağında altın kahverengi lekeler oluşana kadar 3-4 dakika pişirin.
Bu noktada yağın yanmamasına dikkat edin. Tereyağını ocaktan alıp 10 dakika soğutun. Tereyağı soğuduktan sonra büyük bir kaba alın ve üzerine esmer şekeri ekleyip çırpın.
Daha sonra yumurtaları ve şekerli vanilini ekleyin. Pürüzsüz olana kadar çırptıktan sonra unu, tuzu ve kabartma tozunu ekleyin. Bu aşamada spatula yardımıyla alttan üste doğru un karışana kadar devam edin ve çırpmamaya özen gösterin.
Beyaz çikolata parçacıklarını da karışıma ekleyin ve karıştırın. Daha sonra kenara bırakmış olduğunuz pişirme kabınıza karışımınızı dökerek eşit şekilde yayın.
Önceden ısıtmış olduğunuz fırında kenarları sertleşip ortası şişle batırıldığında hafif yapışkan hale gelinceye kadar 35-40 dakika pişirin.
Brownienizi fırından çıkarın ve dilimleyip servis etmeden önce 30 dakika bekleyin.
İsteğinize bağlı olarak yanında dondurmayla servis edebilirsiniz, afiyet olsun.
Kaynak: YouTube