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        Haberler Yaşam Aynı yastığa 77 yıldır baş koydular

        Aynı yastığa 77 yıldır baş koydular

        Konya'da 77 yıl önce hayatlarını birleştiren Münevver ile Mehmet Ali Ülvan çifti, birbirlerine duydukları büyük sevgi ve saygıyla evliliklerini mutlu şekilde sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 12:23 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:23
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        Konya'da 95 yaşındaki Münevver ile 99 yaşındaki Mehmet Ali Ülvan çifti, 77 yıl önce ailelerinin kararıyla evlendi. Evliliklerinin temeline sevgi ve saygıyı yerleştiren çift, yıllar geçmesine rağmen birbirlerinin gözlerine hala sevgiyle bakıyor.

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        İlerleyen yaşlarına rağmen sevgileri hiç eksilmeyen çift, kışın aynı kentteki kızı ve damadıyla yaşıyor. Mutlu bir yaşam süren Ülvan çifti, gece gündüz bir arada vakit geçirmeye özen gösteriyor. Bir çocukları olan çiftin, bir torunları bulunuyor.

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        "ÇOK GÜZEL BİR HAYATIMIZ OLDU"

        Münevver Ülvan, ailelerin onayıyla öğretmen olan eşiyle görmeden nişanlandığını söyledi. Hayat arkadaşını evlenmeden kısa süre önce gördüğünü anlatan Ülvan, o günden sonra eşiyle birbirlerini çok sevdiklerini dile getirdi.

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        Evliliğin ilk yıllarında çok zorluk çektiklerini aktaran Ülvan, "Çok yokluk gördük. Kaldığımız lojmanın ne banyosu, ne suyu vardı. Ama sevgi, saygı olunca, o bize hiç dokunmadı. Birbirimize son derece saygılı olduğumuz için sevgi de arkadan geldi. Çok güzel bir hayatımız oldu" dedi. Eşine karşı çok hoşgörülü olduğuna değinen Ülvan, hoşlarına gitmeyen bir şey olduğunda, hoş görülerinin devreye girdiğini kaydetti.

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        "ONU DA SÖYLEDİĞİ GÜZEL SÖZLERİ DE ÇOK SEVERİM"

        Ülvan, eşini yanında olmadığında çok merak ettiğini, endişelendiğini belirterek, şöyle devam etti:

        "Eşim yanımda olmadığında hayaliyle yaşarım. Birlikte geçirdiğimiz günleri aklıma getiririm. Ben eşimi çok sevdim, bu yüzden yokluğunda da hayali hep yanımda oldu. Evlendikten sonra tedavilere rağmen 15 yıl çocuğumuz olmadı. Annesi babası kocamı evlendirmeye kalktı. Eşim, 'Münevver'den başka kimseden çocuk istemem' demiş. O bana büyük, dağlar kadar bir kuvvet verdi, sevgim on kat arttı. Allah yıllar sonra kızımızı bize verdi, daha sonra dünyaya gelen ve mühendis olan oğlumuz 26 yaşında trafik kazasında öldü."

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        Evliliklerde yeri geldiğinde çiftlerin affetmeyi bilmesi gerektiğini vurgulayan Ülvan, "Eşimin en çok sevdiğim özelliği ve huyu, yatağa yattığında, 'Hayırlı geceler hanım' demesi. Bu cümleyi duyduğumda o gece daha rahat uyuyorum. Onu da söylediği güzel sözleri de çok severim" ifadesini kullandı.

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        "EVLİLİKTEKİ O İLK SEVGİ GÜNLERİ BİZİM YAŞAMIMIZDA HALA DEVAM EDİYOR"

        Öğretmen emeklisi Mehmet Ali Ülvan da eşiyle evlilikleri boyunca birbirlerini çok sevdiklerini, ömürleri boyunca da bu durumun böyle devam edeceğini söyledi. Birbirlerine sevgi sözcükleri kurmaktan hiç çekinmediklerini anlatan Ülvan, şöyle konuştu:

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        "Evlilikteki o ilk sevgi günleri, bizim yaşamımızda hala devam ediyor. Bazen ufak tefek, aile arasında kırgınlıklar, kızgınlıklar olabilir. Evlilik kutsal müessese. Seveceksin, sayacaksın. Eğer evlilik temelleri sağlam atılırsa, o ailenin yaşaması devam eder. Sağlam binanın temelleri gibi. Bundan sonra da aynı şekilde evliliğimizi sürdürmek istiyoruz. Eşimin en çok titizlik huyunu seviyorum. İşlerinde titizdir, iyi çalışır. Her yapacağı işi akıllıca yapar, düşünerek yapar. Aniden bir karar vermez. Bazen de bana akıl verir, yön verir, yol çizer. Bu şekilde beraberce o yoldan devam ederiz. Birlik, beraberlikten ayrılmayız, beraberlik içinde yaşarız."

        #Münevver ile Mehmet Ali Ülvan
        #Konya

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