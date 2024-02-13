Aynı yastığa 77 yıldır baş koydular

"ONU DA SÖYLEDİĞİ GÜZEL SÖZLERİ DE ÇOK SEVERİM"

Ülvan, eşini yanında olmadığında çok merak ettiğini, endişelendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Eşim yanımda olmadığında hayaliyle yaşarım. Birlikte geçirdiğimiz günleri aklıma getiririm. Ben eşimi çok sevdim, bu yüzden yokluğunda da hayali hep yanımda oldu. Evlendikten sonra tedavilere rağmen 15 yıl çocuğumuz olmadı. Annesi babası kocamı evlendirmeye kalktı. Eşim, 'Münevver'den başka kimseden çocuk istemem' demiş. O bana büyük, dağlar kadar bir kuvvet verdi, sevgim on kat arttı. Allah yıllar sonra kızımızı bize verdi, daha sonra dünyaya gelen ve mühendis olan oğlumuz 26 yaşında trafik kazasında öldü."