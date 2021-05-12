"ALDATILMAYI SEVİYORUM"



Aşk hayatı sorulması üzerine kalbinin boş olduğunu da ifade eden Aydın, "Çok şey istiyorum galiba anlamadım bir türlü aradığım aşkı bulamıyorum. Aslında eski sevgililerimi görseniz inanamazsınız. Eski sevgililerim hep beni aldatmıştır. Ben de aldatılmayı seviyorum. Böyle giden bir döngümüz var." diyerek şaşırttı.