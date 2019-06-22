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HaberlerFiskosAynur Aydın: Pavyona düşmedim baba! - Magazin haberleri

Aynur Aydın: Pavyona düşmedim baba!

Şarkıcı Aynur Aydın, Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu 'Katarsis' programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, hayatının dönüm noktasını anlattı

Aynur Aydın

Şarkıcı Aynur Aydın, Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu 'Katarsis' programına konuk oldu. Hayatının dönüm noktasını anlatan Aydın, bilinmeyenlerini de açıkladı. Ünlü şarkıcı, "Küçükken babam eve gelene kadar saatlerce şarkı söylerdim çünkü babam benim şarkı söylememi sevmezdi" ifadelerini kullandı.

İşte Aynur Aydın'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

"PRENSES GİBİ BÜYÜMEDİM"

Yetersizlik duygusu belki de beni çok huzursuz etti. Bu duygu beni zorladı. Benim geldiğim aile çok fazla prenses gibi büyüten bir aile değildi. Prenses gibi büyümedim.

Çok üzüldüğümde bazen ağlamıyorum, hiç konuşmuyorum, içime kapanıyorum. Bazen de tamamen bununla yüzleşmek istemiyorsam çok gülerim, kahkahalarım daha sesli olur.

"HEP HAYALİM ŞARKICI OLMAKTI"

Küçükken babam eve gelene kadar saatlerce şarkı söylerdim çünkü babam benim şarkı söylememi sevmezdi. Müzik her zaman ön plandaydı benim için. Hep hayalimdi şarkıcı olmak. Babamın gözüne girmek istiyordum. Babam çok duygularını gösterebilen bir insan değildi. Belki de onu gururlandırmak, beni görmesini sağlamaktı...

Türkiye'ye yerleştikten sonra, birtakım şeyleri yalnız başıma üstlenebildikten sonra "Ben büyüdüm" diyebildim.

"PAVYONA DÜŞMEDİM BABA"

Ailemin müzik konusunda beni desteklemesini isterdim. Beni korumak istedikleri için yardımcı olmadılar. Benim de çocuğum olsa, şarkıcı olmasını istemezdim, haklılar... Türkiye’ye ilk geldiğimde babama, "Pavyona düşmedim, abartmanın anlamı yok" demiştim.

 

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