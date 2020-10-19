Aynur'u 8'i ölümcül 21 kez bıçaklamış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaAynur'u 8'i ölümcül 21 kez bıçaklamış
ABONE OL

Aynur'u öldüren 8'i ölümcül 21 bıçağa istenen ceza belli oldu

Eskişehir'de, tartıştığı eşi Aynur Sülükoğlu'nu (47) 8'i ölümcül 21 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hicazi Sülükoğlu (63) hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. İfadelerinde eşinin kendisine saldırdığını öne süren Sülükoğlu, "Evin kapısına çıkıp üzerindeki kıyafeti açtı ve 'Ben seni kahrından öldürmesini bilirim' diye bağırdı. Daha sonra yerdeki bıçağı alıp bıçakladım. Elimi, yüzümü yıkayıp üzerimi değiştirdikten sonra polise haber verdim" dedi

Aynur'u 8'i ölümcül 21 kez bıçaklamış
DHA

Eskişehir'de, tartıştığı eşi Aynur Sülükoğlu'nu (47) 21 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hicazi Sülükoğlu (63) hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, geçen ağustos ayında, Sivrihisar ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Hicazi Sülükoğlu, 2017 yılında evlendiği Aynur Sülükoğlu ile evlerinin bahçesinde tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken, iddiaya göre, Hicazi Sülükoğlu, eşini 8'i ölümcül 21 yerinden bıçaklayıp öldürdü.

Sülükoğlu ardından polisi arayarak, 'Evimin bahçesinde eşimi öldürdüm' dedi. Eve gelen polis ekipleri, bahçede Aynur Sülükoğlu'nun cansız bedenini buldu. Gözaltına alınan Hicazi Sülükoğlu, eşinin kendisine keserle saldırdığını öne sürerek, cinayeti itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Sülükoğlu, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ HAZIRLATMIŞLAR

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca katil zanlısı Hicazi Sülükoğlu hakkındaki soruşturma tamamlanırken, hazırlanan iddianameyi Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. İddianamede Hicazi Sülükoğlu için 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. İddianamede katil zanlısının ikinci, öldürülen Aynur Sülükoğlu'nun ise 5'inci evliliği olduğu bilgisine yer verildi. Ayrıca olaydan 1 hafta önce Sülükoğlu çiftinin arzuhalcide anlaşmalı boşanma protokolü hazırlattığı ancak Aynur Sülükoğlu'nun boşanma kararından vazgeçip, dilekçeyi yırttığı kaydedildi.

'SENİ KAHRINDAN ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞ

Eşi Aynur Sülükoğlu'nun evlerinin bahçesinde elinde keser ile kendisine saldırdığını öne süren Hicazi Sülükoğlu, 2 yıl önce mide rahatsızlığı geçirdiğini ve bu nedenle cinsel birlikteliklerinin olmadığını söyleyerek, "Olay günü eşimle beraber semt pazarına giderek evin eksiklerini aldık. Eşim bahçede yemek hazırlarken 'Bugün pazar dağılmadan kalabalıktan 2 tane koca bulacağım, seni kahrından öldüreceğim. Kahrından ölmezsen keserle senin kafanı dağıtır öldürürüm' diyerek hakaret etti. Üzerime yürüdüğü sırada keseri elinden zorla düşürdüm. Evin kapısına çıkıp üzerindeki kıyafeti açtı ve 'Ben seni kahrından öldürmesini bilirim' diye bağırdı. Daha sonra yerde olan bıçağı alıp bıçakladım. Elimi, yüzümü yıkayıp, üzerimi değiştirdikten sonra polise haber verdim" dedi.

8'İ ÖLÜMCÜL 21 BIÇAK DARBESİ

Aynur Sülükoğlu'nun yapılan otopsisinde ise iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği, yüz, boyun, göğüs ve sırt bölgesinde 21 kesik olduğu belirlenirken, bunlardan 8´inin ölümcül yaralar olduğu tespit edildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kocası ağırlaştırılmış müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum
GÜNDEM"Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum"
Minks Üçlüsü nedir? Minks Üçlüsü üyeleri kimlerden oluşur?
GÜNDEMMinks Üçlüsü nedir, üyeleri kimler?
Son dakika! Başkan Böcek'in durumu hakkında yeni açıklama
GÜNDEMBaşkan Böcek'in durumu hakkında yeni açıklama
Son dakika! Kadir Şeker'in avukatlarından flaş başvuru! İtiraz ettiler - Haberler
GÜNDEMKadir Şeker'in avukatları itiraz etti!
Seyir halindeki kamyonetin kasasında tavla oynadılar
GÜNDEMBursa'dan tehlikeli görüntü!
SON DAKİKA DEHŞET! Ailece kaldırımda yürüyorlardı! Sonrası korkunç! - Haberler
GÜNDEMAilece kaldırımda yürüyorlardı! Sonrası dehşet!
Emniyet'ten son dakika uyarısı! "Polisin son davetiyesi" e-postalara karşı dikkat
GÜNDEMEmniyet uyardı! O e-postalara dikkat!
SON DAKİKA! Çocuğunun istismarına suskun kaldı, babadan anneye ayrı bir dava açıldı - Haberler
GÜNDEMİstismara sessiz kalan anneye babadan dava
Son dakika haberi... Baltalı dehşetin kan donduran görüntüsü!
GÜNDEMBaltalı dehşetin kan donduran görüntüsü!
Havyar nedir? MasterChef Havyar nasıl yapılır?
GÜNDEMMasterChef Havyar tarifi ve yapılışı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X