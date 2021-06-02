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Aypera'ya reklam teklifi geldi

Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya sponsoru olduğu, Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen 15'inci Contemporary Istanbul, başladı. Dijital insan Aypera da fuarda yer aldı

Aypera'ya reklam teklifi geldi
Aypera'ya reklam teklifi
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HABERTURK.COM

Dijital İnsan Aypera, Habertürkve Bloomberg HT'nin medya sponsoru olduğu, Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen 15'inci Contemporary Istanbul, Contemporary Istanbul'un Plugin bölümünde video röportaj ve afiş sergisiyle kendi hikâyesini ziyaretçilerin dikkatine sunuyor. MinT Tasarım Merkezi'nin projelendirdiği Türkiye'nin ilk dijital oyuncusu Aypera, hem fuarda hem de sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

MinT Tasarım Merkezi'nin sahibi Birol Güven, Aypera hakkında şunları söyledi; "Aypera'nın insandan tek farkı insanın tasarladığı bir şey olması. Yani Aypera insansız hava aracından farklı bir şey değil. Bir teknoloji, arkasında bir tasarımcı ekibi var. Aypera bakanlığın desteğiyle bir tasarım merkezinde tasarlandı ve esas amacımız ihraç etmek. Hedefimiz dünyaca ünlü bir oyuncu olması. Ama tıpkı gerçek bir oyuncu gibi rolüne göre adı değişecek. Eğer 'Aşk-ı Memnu'da oynarsa adı 'Bihter' olacak, 'Seksenler'de oynarsa adı 'Rukiye' olacak, 'Çocuklar Duymasın'da oynarsa adı 'Meltem' olacak. Aypera dünyadaki bütün konservatuvarları bitirdi. Dünyadaki bütün tiyatro oyunlarını okudu ve birkaç dakikada okuyabiliyor. Google'da olan her şeyi öğrenebiliyor, dünyadaki bütün oyuncuları yakından tanıyor ve izliyor. Aslında ülkemizde top yekun bir dijitalize olma seferberliği başlamış durumda, hemen hemen bütün sektörlerde bunu görebilirsiniz."

Birol G&uuml;ven
Birol Güven

Aypera tasarım ekibinde yer alan sanatçı ve eğitmen Bager Akbay da 20 yıldır sanal karakterler üzerine çalıştığını dile getirerek, "Projeye başlangıç motivasyonumuz Türkiye'den çıkan bir karakteri, bize bizimle, hayatımızla ilgili neleri gösterirdi sorusunun merakı olarak açıklayabilirim. Tasarımcı ekibin bir parçası olarak kendilerini Aypera'nın varoluş hikayesinde ona destekte bulunan kişiler diye açıklayan bilim kurgu yazarı ve bilim iletişimcisi Tevfik Uyar ise dış görünüşü oluştururken Türk insanının estetik standartlarını dikkate aldıklarını belirtti.

Nihai hedeflerinden birinin Aypera'nın insandan tamamen bağımsızlaşması olarak açıklayan Tevfik Uyar, "Yakın bir gelecekte kendi sesi veya görüntüsünü oluşturması açısından Ar- Ge çalışmalarımız olacaktır" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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