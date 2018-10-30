Ayr United - Alloa Athletic maçı heyecanı

İskoçya Championship maçında Ayr United ile Alloa Athletic, 30 Ekim 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:45. 22 puanlı Ayr United 2. sırada bulunuyor, Alloa Athletic 8 puana sahip ve 9. sırada. Ayr United son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Alloa Athletic, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 457. İddaa'da Ayr United kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Alloa Athletic kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Ayr United önceki hafta Albion Rovers mücadelesinde 2-0 kazandı.

Alloa Athletic ise Raith Rovers maçında 0-0 berabere kaldı.

Ayr United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, aldı. Ayr United, kendi sahasında 11 gol attı, 3 gol yedi.

Alloa Athletic, dış sahada 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Alloa Athletic 5 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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