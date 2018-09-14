Ayr United - Falkirk maçı öncesi rakamlar

Ayr United ve Falkirk, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İskoçya Championship maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Ev sahibi Ayr United, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Falkirk, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 423 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ayr United kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.30, Falkirk sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Ayr United önceki hafta Raith Rovers mücadelesinde 2-1 yenildi.

Falkirk, Dumbarton karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Ayr United, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 1 gol yedi.

Falkirk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Falkirk, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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