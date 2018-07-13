Ayr United - Greenock Morton maçı ne zaman?

İskoçya Lig Kupası Grup E maçında Ayr United ile Greenock Morton, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Ayr United son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Greenock Morton, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 156 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ayr United kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Greenock Morton sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Ayr United son haftadaki Raith Rovers müsabasında 2-1 yenildi.

Greenock Morton ise Dundee United karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.