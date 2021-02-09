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Ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini öldüren zanlı hakkında müebbet ile 95 yıla kadar hapis cezası istendi

Başkentte, ayrı yaşadığını dini nikahlı eşini kardeşlerinin ve çocuğunun gözü önünde öldüren zanlı hakkında müebbet ile 95 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini öldüren zanlı hakkında müebbet ile 95 yıla kadar hapis cezası istendi
AA

Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi'nde yaşayan Sevgi Tekin, geçimsizlik ve şiddet nedeniyle birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Gökhan Ağtaş'tan ayrıldı. Ağtaş, çiftin 1,5 yaşındaki çocuklarını alarak ailesinin evine bıraktı. Yeniden bir araya gelmek istediği Tekin'e mesajlar atmaya başlayan Ağtaş, olumsuz yanıt alınca öldürmekle tehdit etti.

Ağtaş, 2 Ocak'ta Tekin'in önceki evliliğinden olan kızı S.T'nin telefonuna "Bitireceğim onu. Ben onu yakalarım, gitmeden de basarım mermiyi. Bulur, hesabını sorarım, intikamımı alırım. Ne olur ki hayatını kaybedecek o." şeklinde tehdit mesajı attı.

Ölüm tehditleri alan Sevgi Tekin, Konya'da yaşayan annesi ve kız kardeşlerini Ankara'ya çağırdı. Sevgi Tekin'in 4 Ocak saat 01.30 sıralarında kızı S.T, annesi M.K, kardeşleri S.K ve F.K ile evde bulundukları sırada, Ağtaş, parke taşı ile salonun camını kırarak içeri girdi.

O sırada kızı ve kız kardeşiyle mutfakta oturan Sevgi Tekin, Ağtaş'ı görünce mutfaktakilere polisi aramalarını söyleyerek yatak odasına doğru kaçtı. Tekin'in kızı ve kardeşine silah doğrultan şüpheli Ağtaş, odadakilerin cep telefonları toplayarak yatak odasına geçti.

Yatak odasında yakaladığı Tekin'in yüzüne tekmeler atan Ağtaş, o sırada odada bulunan ve kızının darbedilmesini engellemeye çalışan M.K'nın kafasına silahla vurarak kadını yere düşürdü. Araya girmeye çalışan F.K'yı da tehdit eden Ağtaş, yanında getirdiği tabancayla Sevgi Tekin'e 4 el ateş etti. Kardeşlerinin ve kızının gözü önünde vurularak ağır yaralanan Sevgi Tekin, 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

- Müebbet ve 95 yıla kadar hapis istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Gökhan Ağtaş hakkında "kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "konut dokunulmazlığının ihlali", "haberleşmenin ihlali", "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından iddianame hazırlandı. İddianamede maktulün kızı S.T, annesi ve kardeşleri müşteki olarak yer aldı.

İddianamede, şüphelinin suç kastının icrası kapsamında maktule tehdit içerikli mesajlar attığı, olay günü parke taşıyla ikametin camını kırarak mala zarar verme suçunu işlediği, cebir ve tehdit kullanarak gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal edip eve girdiği ve müştekilerin zorla telefonları alıp yatak odasında alıkoyarak kişileri hürriyetinden yoksun bıraktığı kaydedildi.

Ağtaş'ın kasten öldürme suçundan müebbet, diğer suçlardan da 95 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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