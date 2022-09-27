Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayrılıkların art arda geldiği Gönül Dağı'nda devrim! Ödüllü oyuncu kadroya girdi!

Dilek'in ölümünden sonra ayrılıkların ardı arkası kesilmeyen Gönül Dağı dizisinde bir yenilik yaşanıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin kadrosuna ödüllü oyuncu dahil oldu! İşte ayrıntılar...

ABONE OL
  • Ayrılıkların art arda geldiği Gönül Dağı'nda devrim! Ödüllü oyuncu kadroya girdi! - Magazin haberleri

    3. sezonu ile tekrar TRT ekranlarında seyirci karşına çıkan Gönül Dağı'nda Gülsim Ali İlhan'ın vedasından sonra ayrılıklar art arda gelmişti.
  • Ayrılıkların art arda geldiği Gönül Dağı'nda devrim! Ödüllü oyuncu kadroya girdi! - Magazin haberleri

    Dilek'in ölümü sebebiyle kendine halen gelemeyen Taner, her geçen gün daha da çaresizleşirken, diziye yeni bir karakter girdi. Berk Atan, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi oyuncuları kadrosunda barındıran dizi, yeni bir senaryoya doğru ilerliyor.
  • Ayrılıkların art arda geldiği Gönül Dağı'nda devrim! Ödüllü oyuncu kadroya girdi! - Magazin haberleri

    Tüm bu ayrılıklardan sonra senaristler bir yeniliğe gitti ve kadroya ödüllü bir oyuncuyu dahil etti. 
  • Ayrılıkların art arda geldiği Gönül Dağı'nda devrim! Ödüllü oyuncu kadroya girdi! - Magazin haberleri

    İşte Gönül Dağı kadrosuna giren ödüllü oyuncu Mücahit Koçak!
  • Ayrılıkların art arda geldiği Gönül Dağı'nda devrim! Ödüllü oyuncu kadroya girdi! - Magazin haberleri

    1988 yılında Konya'da doğan Mücahit Koçak, Bozkır adlı dijital filmde gösterdiği başarılı performansı sayesinde 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülünün sahibi oldu. Aynı zamanda tiyatro eğitmenliği ve dublaj sanatçılığı da yapan Mücahit Koçak, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin kadrosuna girdi.
  • Ayrılıkların art arda geldiği Gönül Dağı'nda devrim! Ödüllü oyuncu kadroya girdi! - Magazin haberleri

    Mücahit Koçak, Gönül Dağı dizisinde Cihat Süvarioğlu’nun canlandırdığı Ramazan’ın asker arkadaşı Fezai karakterine hayat verecek.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.