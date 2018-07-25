Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, iki gün önce Nişantaşı'nda bir restoranda yemek yerken tartışan Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay'ın ilişkisinde bir sorun yok.

Kocabay, tartışma sırasında elindeki bardağı yere fırlatan Yeşilçay ile ayrıldıkları yönünde çıkan söylentilerin doğru olmadığını belirterek "Ayrılmadık, ilişkimiz gayet güzel gidiyor' dedi.

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