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        Haberler Spor Tenis Ayşe Ada Müftüoğlu, Polonya'da şampiyon oldu - Tenis Haberleri

        Ayşe Ada Müftüoğlu, Polonya'da şampiyon oldu

        Pobiedziski Klub Tenisowy'da düzenlenen WTK Skrzaly Uluslararası Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Ayşe Ada Müftüoğlu, Polonyalı Hanne Radke'yi mağlup ederek şampiyon oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 21:49 Güncelleme: 27.08.2024 - 21:49
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        Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun kızı Ayşe Ada Müftüoğlu (11) Fransa'dan sonra Polonya'da da teniste şampiyon oldu.

        Polonya'nın Poznan kentinde Pobiedziski Klub Tenisowy'da düzenlenen WTK Skrzaly Uluslararası Tenis Turnuvası'nda kızlar U12 kategorisi finalinde Ayşe Ada Müftüoğlu, Polonyalı Hanne Radke'yi 6-2'lik iki set sonucunda mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

        Rüzgarlı bir havada adeta kum fırtınası şeklinde geçen maçtan sonra Ayşe Ada Müftüoğlu, amacının uluslarası arenada yeni madalyalar kazanmak olduğunu söyledi.

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