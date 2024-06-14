Ayşe Ateş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu genel merkezde ziyaret etti. 1 saatlik görüşmenin sonunda çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ateş, "Görüşmemiz gayet güzel geçti. Kendisine teşekkür ettim, öncelikle verdiği destekten ötürü. 1 Temmuz'daki ilk duruşmamıza davet ettim. Katılacağını, kurmaylarıyla birlikte katılıp bize destek vereceğini kendisi de ifade etti sağ olsun. Önerilerini dinledik. Fikirlerini aldık. Fikir alışverişi yaptık ve teşekkür ederek ayrıldık yanından" ifadelerini kullandı.

"TALİMAT GEÇİLDİĞİNİ HERKES BİLİYOR"

Ateş, eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'la ilgili soruya, "O gece, 'Sinan'ın ailesine kimse başsağlığı dilemesin, cenazesine kimse gitmesin' diye talimat geçildiğini herkes biliyor. Yani sağır sultan bile biliyor. Bu bir gerçek. Bunu biliyoruz. Kendisi de vakti geldiğinde, çağrıldığında, mecbur kaldığında gidip ifadesini verecek. Gerekeni yapacak ya da yaptırılacak artık. Onu göreceğiz zaman içerisinde" dedi.