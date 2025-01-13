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        Haberler Magazin Ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında yeni karar - Magazin haberleri

        Ayşe Barım hakkında yeni karar

        Ünlü isimlerin menajeri Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 13:04 Güncelleme: 13.01.2025 - 13:22
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        Ayşe Barım hakkında yeni karar
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

        ID İletişim'in kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

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