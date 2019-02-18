"Müzikal kariyerinizdeki başarılar karşısında nasıl hissediyorsunuz?" sorusuna Ayşegül Aldinç, "Kariyerimde mükemmeliyetçiliğimin hem yararını hem zararını gördüm. Diğer sanatçılar senede bir veya iki albüm çıkarırken ben daha uzun soluklu ve sağlam işlere yöneldim. Bu da albüm hazırlığının zaman alması sebebiyle arka arkaya şarkı çıkarmamama neden oluyordu. Tüm bunlara karşın müzikseverler de ben de sonuçlardan hep memnun kaldık" yanıtını verdi.

Hayatında müziğe karşı ilgisinin çocuk yaşlarda başladığını belirten başarılı şarkıcı, "Kendimi bildim bileli hep oyuncu ve şarkıcı olmak istedim. Annem beni küçükken yerli filmlere götürdü. O filmleri izleye izleye içindeki karakterlere ilgi duymaya başladım. Kendi kararlarımı alacak yaşa geldiğimde şimdiki adı Marmara Üniversitesi olan Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Seramik Bölümü'nü bitirdikten sonra yolumu çizdim" şeklinde konuştu.

"BARIŞ MANÇO ROCKER GIRL İMAJINI ÖNERDİ"

Ayşegül Aldinç, Barış Manço’nun 'Kara Sevda' şarkısını seslendirme aşamasında kendisine usta sanatçı tarafından önerilen 'Rocker Girl' imajından sonra her şeyin değiştiğini ifade etti.

"AYSEL GÜREL GERÇEKTEN ÖZEL BİR KADINDI"

Müzikal kariyeri boyunca çok değerli bir çok söz yazarı, müzisyenlerle çalıştığını belirten sanatçı, "Aysel Gürel ile Nişantaşı’nda Selmi Andak'ın stüdyosunda tanıştık. Yıllar sonra yollarımız tekrar kesişti. Evini özel bulduğu ve sevdiği müzisyenlere açardı. Evi büyük olmasına karşın yatak odasında yaşardı. Yatağının üzeri şarkı sözlerini yazdığı dosya kağıtlarıyla kaplanmış olurdu. Kendi o yığın arasında küçücük bir alana sığışmaya çalışırdı. Çok değerli anılardı" dedi.

"BİR GÜN SEZEN AKSU ARADI VE..."

Ayşegül Aldinç, 'Sorma' şarkının hikayesini şöyle anlattı:

"Hayatıma çok önemli dokunuşları olan sevgili Sezen Aksu aradı bir gün, 'Sana şarkı yaptım' dedi. Telefonda dinler dinlemez söylediğim ilk şarkıydı. Şarkını bu akılda kalıcı özelliği onu Türk Pop Müziği'nin klasiklerinden yaptı. Sonrasında Zeki Müren başta olmak üzere 10 ayrı şarkıcı 'Sorma'yı albümleri ve sahnelerinde söylediler."