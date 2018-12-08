Ayşegül Yürekli Şengör Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Yürekli Şengör'ün Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

"Marka Konferansı" ile başlayalım, 12-13 Aralık'ta başlıyor..Bu sene hangi konular işlenecek? Önemli yabancı konuklar var bize anlatır mısınız nasıl olacak bu sene Konferans?

Yürekli Şengör: Türkiye'nin en büyük fikir platformu olarak biliniyor Marka Konferansı; İş Dünyası'nın en etkili buluşması, İş Dünyası'nı ve markaları güçlendirmek, markaları yönetenleri de motive etmek, bu seneki konferansta üstünde duracağımız konulardan biri de teknoloji ama tek başına teknoloji yeterli değil, insan zekası ve insan duygusu teknolojiye nasıl etki edebilir...nasıl onu özel ve kalıcı bir araç haline getirebilir.

Marka Konferansı kapsamında bir kitap bir de belgesel hazırlıyoruz. Türkiye ekonomisinde 20 yıl içerisinde önemli gelişmeler oldu aslında; biz 2000 yılında ilk bu Konferansı düzenlediğimizde "Marka Kavramı"nın ne olduğu bilinmiyordu bile, Dünya'da da bu kadar bilinmiyordu...

Türkiye çok yol katetti; şimdi baktığınızda Türkiye'de değerli marka ekipleri var, potansiyeli yüksek olan atılım yapabilecek güçte marka hazırlıkları var. Ben Türkiye'nin ileride Marka Arenası'nda Dünya'da çok büyük atılımlar yapacağını düşünüyorum. Markalar kendine ait sahici değerlere önem vermeli ve sahiplenmeli ve bunu da bir kaldıraç olarak kullanmalı.

Bence yapılan hatalardan biri şirketlerimizin Batı'da yaratılmış olan markaları örnek alıp onlara benzemeye çalışmaları..onlara bakmak yerine biz kendi kültürümüz içindeki değerlere bakıp onları yakalarsak çok daha sahici ve ayrışmış eşi benzeri olmayan markalar üretebileceğiz.

Siz StepEvi ve StepHalı'yı da kurdunuz, hem üretim hem ihracat yapıyorsunuz..2018 sizin için nasıl geçti anlatır mısınız?

Yürekli Şengör: Bizim üretimimiz fabrikamız Isparta'da..Her ürettiğimiz parça müşterilerin taleplerine göre özel hale getiriliyor, rengiyle, deseniyle..Biz Dünya'daki trende baktık ve buna göre teknolojiyi geliştirdik ve teknoloji yatırımını doğru alanda yaptık. Ama doğru teknolojiyle iyi bir satış kanalı da gerekiyor, ve markanızın bir cazibe unsuru olabilecek karakteri olması gerekiyor.

Bizim satışımızın yüzde 85'i ihracat; tabiki Türkiye pazarı da bizim için çok önemli ve burda da lideriz..

Dünya skalasına baktığınızda Türkiye önemli bir ekonomik güç ama nedir problem katma değer..Katma Değeri yaratabilen şirketler ve markalar gerekiyor..

2018 yılı bizim için güzel bir sene oldu; TL bazında yüzde 60 büyüdük, geçmiş yıllarda da 2016'da yüzde 30, 2017'de yüzde 35 büyümüştük.

Birçok yabancı şirket Türk markalarını satın alıyor veya ortak oluyor..Bu trendi nasıl buluyorsunuz ne kadar sağlıklı bir oluşum bu?

Yürekli Şengör: Bu bir yönetim konusu bana sorarsanız..ama yabancı sermaye çok önemli bir kaldıraç. Bugünün konjonktürüne bakarsak, şirketlerimize talip olan dış sermayeler var ama ters örnekler de var. Bence bu üstünde tedirginlikle durulacak bir konu değil, önemli olan özdeğerleri yükseltmeyi başarmak.

Sosyal Medya kullanımı nasıl olmalı? Ve Sosyal Medya üzerinden markalaşan da çok..

Yürekli Şengör: İş Dünyası'nın sosyal medyayı doğru kullanması gerekiyor..Oradaki riskleri iyi görmesi gerekiyor.

Sosyal Sorumluluk Projelerinizi de sizden dinleyelim lütfen..

Yürekli Şengör: Konferans Salonu'muz yüzde yüz geri dönüşümlü malzemeden yapılıyor; sıfır atık hiçbir çöp üretmiyoruz. Bütün kullanılan malzemeler tekrar kullanıma sunulacak.

Her sene bir sosyal sorumluluk projesini markalıyoruz; değerli bir STK ile işbirliği yapıyoruz, bu sene de YGA ile bir projemiz var, Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklarımıza bilim setleri dağıtacağız.

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