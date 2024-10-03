Aysel'i yaralayan eski eş için ağırlaştırılmış müebbet talebi

İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Ferhat Bingöl hakkında 'Boşandığı eşe karşı kasten yaralama', 'Silahla tehdit' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından toplam 12,5 yıla kadar hapis cezası istedi.

İddianame, Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Dava, geçen yıl ağustos ayında görülmeye başladı.