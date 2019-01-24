Ayşen Gruda: 74 yaşında yaşama veda eden sahnenin 'Deli Kadın'ı

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Türkiye'nin önemli tiyatro ve sinema sanatçılarından Ayşen Gruda bugün 74 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. 2917'de 55. sanat yılını tek kişilik oyunu "Ayşen Gruda Deli Kadın" ile kutlayan Gruda verdiği bir röportajda, "Delilik bilgelik de olabilir. Tüm toplumsal meselelerden haberim vardır. İyi oyuncu, topluma karşı görevlerini yapan ve olup biteni bilen kişidir" demişti.
Ayşen Gruda'nın doktoru İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, ünlü sanatçının vefatı sonrası yaptığı açıklamada, "Çocuğundan yaşlısına hayatımızın her anında; anılarımızın içerisinde yer bulan, yaptığı her işle adını tekrar tekrar gönlümüze yazdıran, sahnenin 'Deli Kadın'ı hikayesini yeni dünyasında anlatmak üzere aramızdan ayrıldı" dedi.
Gruda'nın torunu Emre Gruda da açıklamasında, "Benim anneannem, hepimizin annesi; aramızdan ayrıldı. 'Türk halkı beni nasıl gömeceğini bilir' derdi" ifadelerini kullandı.
Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Gruda'nın vefatı, Türkiye'de Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi. #AyşenGruda etiketi de Trend Topic (TT) oldu.
https://twitter.com/cooperovic/status/1088049727344660481
Ayşen Gruda, 22 Ağustos 1944 yılında İstanbul'da Ayşen Erman adıyla dünyaya geldi.
Komediye ilgisi çocuk yaşlarda başladı.
Yeşilköy'deki evlerinde komşularının taklidini yaptığı dönemde ailesi tarafından tiyatroya teşvik edildi.
Liseydeyken babasını kaybedince geçim sıkıntısı nedeniyle okulu bırakıp çalışmaya başladı.
İlk kez 1962'de "Kongre Eğleniyor" adlı vodvilde küçük bir hizmetçiyi canlandırdı. Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosunda profesyonel olarak oyunculuğa başladı.
16 senelik tiyatro kariyerinin ardından 1977'de televizyonda yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakterinin ardından "Domates Güzeli" olarak anılmaya başladı.
Ankara Meydan Sahnesi'nde tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda evlendi ve çiftin Elvan adında bir kız çocukları dünyaya geldi.
Gruda yakın dostu Adile Naşit'in kendisini yönetmen Ertem Eğilmez'le tanıştırmasının ardından sinema dünyasına adım attı.
https://twitter.com/_ElifYilmaz_/status/1088045943700762625
1974 yılında Hababam Sınıfı filminde küçük bir rolle başlayan sinema kariyerinde pek çok filmde yer aldı.
Yeşilçam'ın sevilen komedi filmlerinde Şener Şen, Kemal Sunal ve İlyas Salman gibi oyuncularla birlikte çalıştı.
Gruda, 2006'da Sadri Alışık Ödülleri'nde ve 2010'da Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödüllerine, 2012'de İstanbul Film Festivali'nde ise "Onur Ödülü"ne layık görüldü.
Ayşen Gruda; "Mum Söndü", "Deve Kuşu Kabare", "Hababam Sınıfı Müzikali", "Yedi Kocalı Hürmüz" gibi pek çok müzikalde, TV skeçlerinde ve dizilerde oyunculuk yaptı. Sinemada "Tosun Paşa", "Süt Kardeşler", "Şabanoğlu Şaban", "Hababam Sınıfı", "Neşeli Günler" gibi klasikleşmiş sinema filmlerinde yer aldı.
Gruda'nın cenazesi, Cuma günü öğle namazı sonrası Zincirlikuyu Camii'nde yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.