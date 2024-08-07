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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ayşenur'a çarpan sürücüyü öldürdü! Yeni gelişme yaşandı - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Ayşenur'a çarpan sürücüyü öldürdü! Yeni gelişme yaşandı

        Manisa'da kamyonla çarptığı 6 yaşındaki Ayşenur Toprak'ın ölümüne neden olan sürücünün öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:31 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:32
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        Ayşenur'a çarpan sürücüyü öldürdü! Yeni gelişme yaşandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde, tarlada kamyonla geri manevra yaptığı sırada 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden olan sürücünün öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        1 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

        AA'da yer alan habere göre sürücü Şükrü Erdem'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan C.K. (28) ile E.K'nin (34) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. tutuklandı, E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Salihli'de dün, Şükrü Erdem (63) yönetimindeki kamyon, mevsimlik işçilerin çalıştığı biber tarlasında geri manevra yaparken ailesiyle geldiği tarlada uyuyakalan 6 yaşındaki Ayşenur Toprak'ın fark etmeyip üzerinden geçmişti. Çocuğun öldüğünü öğrenen yakınları tarafından tabancayla vurulan Erdem, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Sürücüyü tabancayla vuran kişilerin C.K. ve E.K. olduğunu belirleyen jandarma, zanlıları gözaltına almıştı.

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