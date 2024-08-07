Ayşenur'a çarpan sürücüyü öldürdü! Yeni gelişme yaşandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, tarlada kamyonla geri manevra yaptığı sırada 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden olan sürücünün öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

1 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

AA'da yer alan habere göre sürücü Şükrü Erdem'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan C.K. (28) ile E.K'nin (34) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. tutuklandı, E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

REKLAM Salihli'de dün, Şükrü Erdem (63) yönetimindeki kamyon, mevsimlik işçilerin çalıştığı biber tarlasında geri manevra yaparken ailesiyle geldiği tarlada uyuyakalan 6 yaşındaki Ayşenur Toprak'ın fark etmeyip üzerinden geçmişti. Çocuğun öldüğünü öğrenen yakınları tarafından tabancayla vurulan Erdem, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.