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        Üzerine demir kapı devrilen Aysima, hastanede kurtarılamadı

        Denizli'de, arkadaşlarıyla sokakta oynadığı sırada duvara dayalı halde bırakılan demir kapı üzerine devrilen 4 yaşındaki Aysima Ecrin Özer (4), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 18:51
        Aysima'nın üzerine demir kapı devrildi
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        Denizli'de, sokakta oynarken üzerine demir kapı devrilen Aysima Ecrin Özer (4), hayatını kaybetti.

        Olay, Merkezefendi ilçesi Alparslan Mahallesi 5507 Sokak'ta dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Aysima Ecrin Özer'in üzerine, 3 arkadaşıyla evinin önünde sokakta oynarken, komşularına ait evin bahçe girişine takılmak üzere duvara dayalı halde bırakılan demir kapı devrildi.

        Devrilen kapının altında kalan Aysima ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından demir kapının altından çıkarılan Aysima, acil sağlık ekibi tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ağır yaralı Aysima, hastanede yapılan müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Soruşturma kapsamında kapının sahibi G.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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