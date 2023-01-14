Survivor 2023 programı için geri sayım başladı. Yeni konseptiyle ekranlara dönen Survivor yeni sezonda ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olmak üzere 3 farklı grup büyük ödül için yarışacak. Ünlüler kadrosunda; Seçkin Piriler, Wilson, Zeynep Alkan, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Barış Telli ve Murat Eken yer alacak. Gelişmenin ardından "Survivor 2023 ünlüler takımı yarışmacısı Aysu Keskin kimdir, kaç yaşında ve nereli?" araştırmaları hız kazandı. İşte, Survivor Aysu Keskin'nin hayatı..