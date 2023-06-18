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AYT saat kaçta başlayıp bitiyor? ÖSYM YSK sınav sürelerini açıkladı!

AYT kaç dakika sürecek? Üniversite sınavı 2023 YSK maratonu bugün gerçekleşecek olan Alan Yetenek Testi AYT ile devam ediyor. Sınava girecek üniversite adayları ve yakınları "AYT kaç dakika sürecek?" ve "AYT saat kaçta başlayıp bitecek?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, AYT saat kaçta başlayacak? ÖSYM tarafından sınava girecek adaylar için 15 dakika uyarısı geldi. İşte merak edilen saatler...

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  • AYT saat kaçta başlayacak? AMAN DİKKAT: ÖSYM'den 15 dakika uyarısı! AYT kaç dakika sürecek, saat kaçta bitecek?

    Üniversite Sınavı 2023 YKS'nin ikinci oturumu bugün gerçekleşiyor. Sınava girecek öğrenciler merak içerisinde YKS ikinci oturumu olan Alan Yetenek Testi AYT'nin saat kaçta başlayıp biteceğini merak ediyor. Peki, AYT saat kaçta başlayacak? soruların cevabı...
  • AYT saat kaçta başlayacak? AMAN DİKKAT: ÖSYM'den 15 dakika uyarısı! AYT kaç dakika sürecek, saat kaçta bitecek?

    AYT HEYECANI BAŞLIYOR!

    YKS ilk oturumu olan Temel Yetenek Testi TYT dün gerçekleşti. Bugün ise Alan Yetenek Testi AYT yapılacak. AYT'nin ardından yapılacak YDT'nin ardından YKS 2023 sona erecek.

     
  • AYT saat kaçta başlayacak? AMAN DİKKAT: ÖSYM'den 15 dakika uyarısı! AYT kaç dakika sürecek, saat kaçta bitecek?

    AYT SAAT KAÇTA BAŞLAYCAK?

    YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yetenek Testi AYT bugün yani 18 Haziran Pazar saat 10.15'te başlayacak. Sınav salonlarına ise saat 10.00'dan sonra adaylar alınmayacak. 

     

     
  • AYT saat kaçta başlayacak? AMAN DİKKAT: ÖSYM'den 15 dakika uyarısı! AYT kaç dakika sürecek, saat kaçta bitecek?

    AYT KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

    YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yetenek Testi AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

     
  • AYT saat kaçta başlayacak? AMAN DİKKAT: ÖSYM'den 15 dakika uyarısı! AYT kaç dakika sürecek, saat kaçta bitecek?

    AYT SAAT KAÇTA BİTECEK?

    180 dakiak sürecek olan AYT saat 13.15'te sona erecek.
  • AYT saat kaçta başlayacak? AMAN DİKKAT: ÖSYM'den 15 dakika uyarısı! AYT kaç dakika sürecek, saat kaçta bitecek?

    AYT'YE KAÇ ADAY KATILACAK?

    AYT'ye 2 milyon 573 bin 156 aday katılacak. Sınav, 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanacak. AYT'de 345 bin 898 kişi görev alacak.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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