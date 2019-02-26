Usta oyuncu Aytaç Arman bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. 69 yaşındaki oyuncu Aytaç Arman bir süredir kanser hastalığı ile mücadele ediyordu. Aytaç Arman için yarın saat 12.00'da Atlas Sinaması'nda tören düzenlenecek. Peki, Aytaç Arman kimdir? İşte Aytaç Arman'ın hayatı hakkında bilinmeyenler...
AYTAÇ ARMAN KİMDİR?
Aytaç Arman gerçek adı ile Veysel İnce, 22 Haziran 1949, Adana - 26 Şubat 2019),Türk sinema ve dizi oyuncusu.
Oyuncu, 1949'da Adana'da doğdu. Erkek sanat enstitüsünden mezun olduktan sonra girdiği Ankara Devlet Mimarlık Ve Mühendislik Akademisi'nde okurken; 1969'da "Ekstra Ekspres" gazetesinin açtığı şikeli artist yarışmasında (yarışmanın birincileri önceden belirlenmişti) erkek adaylar arasında ikinci seçildi.
1971 yılında Ses dergisinin açtığı ciddi "Kapak Yıldızı Yarışması"nda, erkeklerde Tarık Akan'ın ardından ikinci seçilerek sinema oyunculuğuna ikinci sınıf rollerle başladı. Hemşehrisi Yılmaz Güney'in "Baba" filminde oynayarak dikkat çekti.
Kısa sürede başrol oyunculuğuna yükseldi. Sinemada ilk ödülünü 1981'de senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı "Düşman" adlı filmle Sinema Yazarları Derneği'nin "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"ne layık görüldü. Sinema kariyerinde, sıradan filmler yanında, dikkat çeken, festivallerde ödüller alan filmlerde rol aldı.
1974 Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "En İyi İkinci Film Ödülü"ne lâyık görülen Süreyya Duru'nun yönettiği ve Bekir Yıldız'ın öyküsünden sinemaya uyarlanan "Bedrana" adlı filmde Perihan Savaş'la paylaştı. 1977 yılında baş rolünü Semra Özdamar'la paylaştığı; Süreyya Duru'nun yönettiği "Kara Çarşaflı Gelin" 14'üncü Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü" kazandı. 1988 Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda, baş rolünü oynadığı, Ömer Kavur'un "Gece Yolculuğu", "En İyi Film Ödülü"nü alırken, Aytaç Arman da "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldı. Bunları, sinema kariyerinde aldığı diğer ödüller takip etti. İlerleyen yıllarda oyunculuğunu, sinemanın yanında televizyon oyunculuğu ile sürdürdü.
AYTAÇ ARMAN'IN ALDIĞI ÖDÜLLER
25. Antalya Film Şenliği - 1988, "En İyi Erkek Oyuncu", Gece Yolculuğu
40. Antalya Film Şenliği - 2003, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", Gönderilmemiş Mektuplar
25. Siyad Türk Sineması Ödülleri - 2003, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", Gönderilmemiş Mektuplar
20. Londra Türk Film Festivali - 2015, Yaşam Boyu Başarı ödülü
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