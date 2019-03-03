Spor Toto Süper Lig´de büyük heyecana sahne olan maçta Bursaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor´u Aytaç Kara´nın 90+7´nci dakikada attığı gol ile 3-2 mağlup etmeyi başardı. Yeşil beyazlı ekibe 3 puanı getiren golü kaydeden Aytaç, zorlu mücadeleye dair görüşlerini paylaştı. "Öncelikle bizi sevenleri, bize inanan, güvenen insanları çok üzdüğümüzün farkındayız" diyen deneyimli oyuncu, "Sanmasınlar ki umrumuzda değil,sanmasınlar ki üzülmüyoruz. Gerçekten biz de çok üzülüyoruz. Onların desteklerini hem iç sahada hem dış saha maçlarımızda görüyoruz. Demir Grup Sivasspor´a karşı da taraftarımız bize çok önem verdiğini gösterdi, sonuna kadar destekledi. Ayaklarına, yüreklerine sağlık. Çok şükür ki bugün, güzel bir şans golüyle galip geldik. Oyun olarak da bu galibiyeti hak ettik. Mücadele olarak da ve pozisyon bazında da rakibimizden üstündük. İyi bir galibiyet aldık" dedi.
"ŞANSSIZLIĞIMIZI KIRDIK"
Maçın son anlarda attığı gole ilişkin de düşüncelerini dile getiren Aytaç Kara, "90+5´inci dakikada Sivasspor taraftarının `Bursa kümeye´ tezahüratını duydum. Saha içerisinde bu beni daha da motive etti. 90+7´de rabbim nasip etti, galip geldik. Ben bu camianın ne kadar büyük olduğunun farkındayım, bunu bilerek buraya geldim. Her ne kadar zorlu süreçten geçerse geçsin Bursaspor, Türkiye´nin şampiyon takımıdır. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. İnşallah kimse unutmaz ve ona göre davranır. Şanssızlığımızı kırdık" diye konuştu. Ayrıca takım arkadaşlarına da teşekkür eden Aytaç, takımdaki herkesin iki kişilik oynadığını belirterek önlerindeki MKE Ankaragücü deplasmanına da kazanmak için gideceklerini sözlerine ekledi.
SHEHU: SONUNA KADAR MÜCADELE ETTİK, SAVAŞTIK
Bursaspor´un maçtaki ilk golünü kaydeden Abdullahi Shehu da iyi bir galibiyet aldıklarını belirtti. Maçın skorunun sürekli değiştiğini ancak son ana kadar pes etmediklerini söyleyen Shehu, "Biz sonuna kadar mücadele ettik, kavga ettik. Savaştık. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, birlikte çok güzel bir galibiyete imza attık. Onlara ihtiyacımız var, onlarla biz bir takımız, bütünüz. Bugün onlar da benim ne kadar mücadele ettiğimi, takım için neler ortaya koyabileceğimi gördüler. Taraftarımıza bu galibiyeti armağan ettiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.