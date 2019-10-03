Aytaç Kara'dan anlamlı hareket

Kasımpaşa forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Bingöl’de bir okulun öğrencilerin tamamına ayakkabı hediye etti. Aytaç’ın verdiği bu destek minikleri sevindirdi.
Öğrenciler, başarılı futbolcuya teşekkürü bu fotoğrafla yaptı.
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